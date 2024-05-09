Çorum\'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kargı İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen etkinlikte, trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
"Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine araç ve yaya trafiğinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Etkinlikte ayrıca trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları alet ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.
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