Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Çorum\'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kargı İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrencilere araç ve yaya trafiği kuralları anlatıldı ve trafik polislerinin kullandığı aletler tanıtıldı.

09.05.2024 14:32
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Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen etkinlikte, trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

"Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine araç ve yaya trafiğinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları alet ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.

Kaynak: AA

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