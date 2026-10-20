Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü ithal hayvanların sağlık kontrolünü sürdürüyor

Çorum'da ithal hayvanların sağlık kontrolleri ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken tespit edilmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla ithal hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, hastalık risklerine karşı takip ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Hayvancılık işletmelerinde sürdürülen çalışmalarla hayvan hareketlerinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılması ve sürü sağlığının korunması hedefleniyor.

Açıklamada, salgın hastalıklara karşı koruyucu tedbirlerin uygulanması ve işletmelerde biyogüvenliğin güçlendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.