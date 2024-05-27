Çorum'un 4. OSB'si Yeşil Konseptinde Dizayn Edilecek - Son Dakika
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Çorum'un 4. OSB'si Yeşil Konseptinde Dizayn Edilecek

Çorum\'un 4. OSB\'si Yeşil Konseptinde Dizayn Edilecek

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulacak olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 'Yeşil OSB' konseptinde dizayn edileceğini açıkladı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2 yılda tamamlanması planlanırken, OSB'de çevreci faktörlere öncelik verileceği belirtildi. Arsa tahsis ücreti alınmayacak olan İskilip OSB, yatırımcılara önemli teşvikler sağlayacak ve Türkiye'nin büyüme stratejisine uygun olarak kullanıma sunulacak.

27.05.2024 21:19
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) "Yeşil OSB" konseptinde dizayn edileceğini söyledi.

Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İskilip'e 8 kilometre mesafede kurulan İskilip OSB'de altyapı çalışmalarını kısa süre içinde başlatacaklarını bildirdi.

Altyapı ve üstyapıların 2 yılda tamamlanacağını öngördüklerini belirten Dağlı, bugünden itibaren yatırımcılarla görüşmelere ve parsel çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

OSB'de çevreci faktörlere öncelik verileceğini belirten Dağlı, "Son zamanların konsepti, Dünya Bankasının da bu konuda teşvikleri var, Yeşil OSB. Yeşil OSB kurulması son derece önemli. Zaten yeşillikler içerisinde bir yer İskilip ilçemiz. Tam bir yeşil OSB konseptine uygun şekilde burayı dizayn edeceğiz. Su kaynaklarının doğru kullanılması, enerjinin doğru kullanılması adına da bunu hep birlikte çalışarak dizayn etmiş olacağız." dedi.

Arsa tahsis ücreti alınmayacak

Dağlı, İskilip OSB'nin yatırımcılara önemli teşvikler sağlayacağını, arsa tahsisinden ücret alınmayacak olmasının da önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini uyguladığını ifade eden Dağlı, İskilip OSB'nin de bu stratejiye uygun olarak yatırımcıların kullanımına sunulacağını vurguladı.

75 hektar alana kurulacak OSB'deki parselleri sanayicinin istediği ebat ve şekilde ayarlayacaklarının altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Taslak imar planı üzerinden sanayicilerimizin taleplerine uygun olarak parsellerimizi ayıracağız. Hangi sanayicimize ne kadar büyüklükte, ebatta ve şekilde parsel ihtiyacı var ise ona uygun olarak parsellerimizi oluşturmak suretiyle ön tahsis protokolü ile tahsisimizi yapacağız. Milli Emlak'tan aldığımız bir yer üzerine organize sanayi bölgesi tesis edildiği için burada yerle ilgili bir para talebimiz yok. Yani bedelsiz olarak tahsis yapacağız. Sadece altyapı katılım bedeli olacak. Maliyet ne ise her yerde olduğu gibi altyapı katılım bedeli ödenecek. Yani arsaya herhangi bir arsa tahsis bedeli ödenmeyecek. Bu da önemli bir avantaj. Teşvik kapsamında olmamız önemli bir avantaj. Inşallah bugünden itibaren ülkemizin her yerine sanayicilerimizi İskilip Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da tahsis bedeli alınmamasından dolayı yatırımcının ortalama bir dekar alanda kurulacak tesis için ortalama 2 milyon lira civarında maliyetten kurtulabileceğini kaydetti.

Toplantıya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un 4. OSB'si Yeşil Konseptinde Dizayn Edilecek - Son Dakika

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