Çorum'un İskilip ilçesinde su deposuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde su deposuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Uludağ (41) idaresindeki motosiklet, Kargın köyü yolu Derekargın Göleti yakınlarındaki su deposuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Uludağ, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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