Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi

Çorum\'un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Dağı\'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi

Oğuzlar ilçesinde bulunan 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi. Bölgenin paraşüt sporuna elverişli olduğu belirlendi.

22.08.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin daveti üzerine ilçeye gelen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş, paraşüt sporcularıyla Tekke Dağı'nda inceleme yaptı.

Belirlenen 2 atlama noktasından havalanan paraşütçüler, Obruk Barajı kenarındaki alana indi.

Yapılan teknik incelemede bölgenin yılın 4 mevsimi paraşüt sporuna elverişli olduğu belirlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğuzlar'ın paraşüt sporu açısından son derece elverişli ve bakir bir bölge olduğunu söyledi.

Oğuzlar'daki Obruk Barajı'nın manzarayı güzelleştirdiğini belirten Ulutaş, "Oğuzlar, İsviçre'de, Alp Dağları'nın eteklerinde gölü olan bölgelere çok benziyor. Ormanları çok güzel, doğası harika. Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesiştiği bir nokta. Gelecekte çok güzel organizasyonların yapılacağını düşünüyorum." dedi.

Federasyon olarak Tekke Dağı'nda 2 kalkış yeri belirledikleri ve Uçuş Tescil Belgesi hazırladıkları bilgisini paylaşan Ulutaş, "2 kalkış noktasından birincisi kuzey ve batı yönlerine bakıyor. Diğeri ise doğu ve kuzey yönlerine bakıyor. Yani kuzeyden de esse, güneyden de esse, batıdan da esse, doğudan da esse burası uçulabilen bir bölge oldu. İrtifası 1350 metre, iniş alanı 450 metre. Yaklaşık 900 metrelik bir irtifa farkı var iniş alanıyla." diye konuştu.

İniş alanı ve yollarda birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Ulutaş, "İniş yerinde genişletilme ve düzenleme yapılması lazım. Yollarda da tabelalarla düzenleme yapılması lazım. Bilgilendirme ve rüzgar çorabı da yapıldığında paraşütçülerin gözde mekanı olacağına inanıyorum. Manzarasıyla, gölüyle mükemmel bir nokta burası. Sadece paraşüt değil aynı zamanda su sporları, dağ bisikleti gibi sporların yapılabileceğine, karavancıların da gözde mekanı olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasıyla Türkiye'de paraşüt sporuyla ilgilenen herkesi ilçeye davet etti.

Kaynak: AA

Oğuzlar, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için Uçuş Tescili Belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement