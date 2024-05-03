Çorum\'un Osmancık ilçesinde çeltik tohumu dağıtıldı

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Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli 18 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte çeltik üretimini artırmak amacıyla 890 bin lira bedelle temin edilen çeltik tohumu, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, törende yaptığı konuşmada, Çorum'da 551 bin 284 hektar tarım arazisinin 410 bin 341 hektarında tahıl üretildiğini söyledi.

Çorum'da 2023 yılında 6 bin hektar alanda 52 bin ton çeltik üretildiğine işaret eden Göktekin, sofraları donatan çeltiğin çiftçiler için de gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Kentte çeltik üretimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla proje geliştirdiklerini belirten Göktekin, "Maliyeti toplamda 890 bin lira olan, yüzde 50 Bakanlığımızın katkılarıyla hazırlanan 'Çeltik Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'ni gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Proje kapsamında 18 ton çeltik tohumunu çiftçilerimizin kullanımına sunarak üretim alanlarımızı artırmayı planlamaktayız. Böylece dünya nüfusunun üçte ikisinin tükettiği pirinç üretimimiz artacak, üretim arttıkça sofralarımızdaki bereket artacak, çiftçimiz güçlenecek ve dünya pirinç pazarındaki etkinliğimiz artacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene Vali Yardımcısı Muhammet Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ile çiftçiler katıldı.