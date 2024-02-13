Çorum\'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak kenarına Atatürk Parkı kuruldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesine, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.
Nüfusu 30 bini aşan Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine kurulan binlerce yıllık Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerine kurulu yaklaşık 5 asırlık Koyunbaba Köprüsü, ilçenin önemli kültürel hazineleri arasında yer alıyor.
Köprü ve kalenin arasında Kızılırmak'ın kenarına kurulan millet bahçesi ise ilçede sosyalleşmeye katkı sağlıyor.
Osmancık Belediyesince eski semt pazarı ile şehirlerarası otobüs terminali yıkılarak inşa edilen millet bahçesi, Kızılırmak, Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile güzel görüntü oluşturuyor.
Yaklaşık 35 bin metrekare alanıyla ilçenin en büyük sosyal alanı olarak hizmete sunulan millet bahçesine Osmancık Belediye Meclisince, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk portresiyle isim levhaları takılan parkı ziyaret etti.
Gelgör, AA muhabirine, millet bahçesinin, ilçede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan ilk sosyal alan olduğunu söyledi.
Gelgör, "Kızılırmak'ın kenarında, Osmancık Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü ile birlikte şehrin vitrinini oluşturan, yeşil dokusuyla şehrimizin güzelliğini yansıtan bir alan. Bu alana Ata'mızın ismini vererek güzel bir hizmeti taçlandırmış olduk." dedi.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak kenarına Atatürk Parkı kuruldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?