Çorum\'un Osmancık ilçesinde zeytin fidanı dağıtımı başladı

Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı tarafından ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara zeytin fidanı dağıtılıyor.

Osmancık Kaymakamlığı, ilçedeki atıl arazilerinin değerlendirilmesi ve tarımsal girdi elde edilmesi için "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi"ni hayata geçirdi.

Çorum İl Özel İdaresince desteklenen proje kapsamında ilçeye getirilen 3 bin Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtılmaya başlandı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Tarımsal alanda ürün çeşitliliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Akpay, "Zeytinin bu bölgede çok önemli bir ürün olduğunu keşfettik. Hem Osmancık merkezde hem köylerimizde zeytin üretimini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Kızılırmak havzasındaki köylerde zeytin yetiştirildiğini belirterek, "Önemli olan ilçemizde zeytinin ne kadar çok üretildiğidir. İlçemizin diğer köylerinde de zeytini deneyelim. Fidan bulmakta, fidan dağıtmakta sıkıntı yok. Köylülerimize istedikleri kadar fidan temin edebiliriz. Yeter ki üretelim." diye konuştu.