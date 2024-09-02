Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle evler su altında kaldı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle evler su altında kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Kuvvetli yağışın etkisiyle Hacıosman köyünde kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı ve köy yolları çamur sebebiyle ulaşıma kapandı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl AFAD Müdürlüğü ve Sungurlu Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar tespit ve yardım çalışmaları devam ediyor.

02.09.2024 00:16
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Selin taşıdığı çamur sebebiyle köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Çamur nedeniyle ayrıca Çorum- Ankara kara yolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu- Alaca kara yolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

Yağışın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İş makineleri, bozulan yolları açmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit ve yardım çalışması yürütüyor.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Arifegazili köyünün muhtarı Şükrü Yadigar, AA muhabirine, sel sularının köyün altyapısında hasara neden olduğunu söyledi.

Yadigar, "Saat 20.30 sıralarında başlayan yağış devam etmekte. Yağış, Arifegazili köyünü felç etmiş durumda. İçme suyu hattı boruları, kilitli parke taşları, asfalt söküldü. Dere yatağı çevresine yaklaşık 500 metre taştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi.

Hasarın sabah daha iyi anlaşılacağını dile getiren Yadigar, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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