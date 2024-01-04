Çorum Valisi Zülkif Dağlı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Dağlı, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", çevre-yaşamda İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Dağlı, sporda ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karesini seçti.

Dağlı, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Dağlı, bu yıl "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" özel kategorilerinin eklenmesiyle "yılın kareleri" oylamasının içeriğinin zenginleştiğini söyledi.

Deprem ve Gazze'deki saldırıların 2023'e damga vurduğunu belirten Dağlı, etkileyici kareler arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Çok güzel fotoğrafların çıktığını görmüş olduk. Önceki yıllarda da aynısıydı ama yeni kategorilerin eklenmesiyle bu yıl daha da zenginleştiğini müşahede ettik. Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.