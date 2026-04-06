Costa'dan İran'a Diplomatik Çözüm Çağrısı

06.04.2026 13:39
AB Konseyi Başkanı Costa, İran'da sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'da sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki beş haftalık savaşın ardından, kök nedenlerinin ancak diplomatik bir çözümle giderilebileceği açıktır." ifadesini kullandı.

Sivil altyapının, özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirten Costa, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerlidir ve her yerde geçerlidir. İran rejiminin en büyük mağduru İran sivil halkıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de en büyük mağduru olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı son görüşmede, AB'nin İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'ndan tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına izin vermeye çağırdığını aktardı.

AB Konseyi Başkanı, gerginliğin tırmanmasının ateşkes ve barışı sağlamayacağını vurgulayarak, sadece bölgesel ortakların öncülüğünde devam eden çabaların bunu sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:20
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
