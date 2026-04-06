Costa'dan İran'a Diplomatik Çözüm Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'da sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'daki beş haftalık savaşın ardından, kök nedenlerinin ancak diplomatik bir çözümle giderilebileceği açıktır." ifadesini kullandı.

Sivil altyapının, özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirten Costa, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerlidir ve her yerde geçerlidir. İran rejiminin en büyük mağduru İran sivil halkıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de en büyük mağduru olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı son görüşmede, AB'nin İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'ndan tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına izin vermeye çağırdığını aktardı.

AB Konseyi Başkanı, gerginliğin tırmanmasının ateşkes ve barışı sağlamayacağını vurgulayarak, sadece bölgesel ortakların öncülüğünde devam eden çabaların bunu sağlayacağını ifade etti.