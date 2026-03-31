Costa'dan İran'a İtidal Çağrısı

31.03.2026 15:47
AB Konseyi Başkanı Costa, İran ile gerilimin azaltılması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, " Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum; sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

"Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım. Minab okulunda yaşananlar da dahil olmak üzere masum insanların hayatını kaybetmesi derin üzüntü vericidir."

"BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım"

Durumu yatıştırmak için İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez saldırıları durdurmaya ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım.

Diplomasiye yer olmalı. AB, İran'ın yarattığı daha geniş güvenlik endişelerini ele alırken, gerilimleri azaltmak ve düşmanlıklara kalıcı bir çözüm bulmak için yapılan tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
