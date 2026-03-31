Costa'dan İran'a İtidal Çağrısı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, " Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum; sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

"Orta Doğu'daki mevcut durum son derece tehlikeli. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığım telefon görüşmesinde, gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulundum, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini ve tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladım. Minab okulunda yaşananlar da dahil olmak üzere masum insanların hayatını kaybetmesi derin üzüntü vericidir."

"BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım"

Durumu yatıştırmak için İran'ı bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez saldırıları durdurmaya ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla BM ile diplomatik yollarla olumlu bir şekilde işbirliği yapmaya çağırdım.

Diplomasiye yer olmalı. AB, İran'ın yarattığı daha geniş güvenlik endişelerini ele alırken, gerilimleri azaltmak ve düşmanlıklara kalıcı bir çözüm bulmak için yapılan tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırdır."