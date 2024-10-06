CRR Konser Salonu 2024-2025 Sezonunu Açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunu CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle açtı.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, şef Nil Venditti'nin yönettiği konserde, orkestra uluslararası başarılara sahip piyanist Emre Şen'e eşlik etti.

Konserin ilk bölümünde piyano repertuvarının sevilen eserlerinden Sergey Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu Op. 18, ikinci yarısında Johannes Brahms'ın 4. Senfoni, Op. 98'i icra edildi.

Yoğun ilginin olduğu konseri izlemeye gelenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

İmamoğlu, konser sonrası sahneye çıkarak sanatçılara ve CRR Konser Salonu'nun yeni sezon programını oluşturan Sanat Danışma Kurulu üyelerine teşekkür etti.

CRR Konser Salonu'nun bu yılki Sanat Danışma Kurulu, etnomüzikolog ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı ve MSGSÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Nil Kocamangil, besteci ve piyanist Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Yiğit Özatalay, gitarist, besteci ve aranjör Kamil Özler, müzik danışmanı ve CRR Konser Salonu Koordinatörü Can Kalaycıoğlu'dan oluşuyor.