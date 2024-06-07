CRR Konser Salonu'nda Dijital Panonun Devrilmesi - Son Dakika
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CRR Konser Salonu'nda Dijital Panonun Devrilmesi

CRR Konser Salonu\'nda Dijital Panonun Devrilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana gelen dijital panonun devrilmesi olayıyla ilgili olarak kurumlarının herhangi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. Olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Polat, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Polis ise olayla ilgili okul yetkililerinin ifadelerine başvurdu.

07.06.2024 02:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dijital panonun devrilmesine ilişkin, "Söz konusu etkinlik, etkinliğin teknik kurulumu ve araçlarla kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Polat, özel bir eğitim kurumunun bir sanat gecesi düzenlemek için kurumdan ücretli tahsis ettiği CRR salonunda akşam meydana gelen kazanın kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Polat, "Söz konusu etkinlik, etkinliğin teknik kurulumu ve araçlarla kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken dev led ekranın bulunduğu dijital panonun sahnedekilerin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Bu arada, polisin olayla ilgili bazı okul yetkililerinin ifadelerine başvurduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CRR Konser Salonu'nda Dijital Panonun Devrilmesi - Son Dakika

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