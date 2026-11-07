CTP iktidarında ilk 100 günde yolsuzlukla mücadele görev gücü kurulacak - Son Dakika
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CTP iktidarında ilk 100 günde yolsuzlukla mücadele görev gücü kurulacak

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CTP iktidarında ilk 100 günde yolsuzlukla mücadele görev gücü kurulacak
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidar olmaları halinde bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını açıkladı. İlk 100 günde geçici görev gücü kurulacak, bir yıl içinde faaliyete geçecek otorite dosyaları belirleyip suç şüphesi taşıyan bulguları savcılığa iletecek.

Haber: Yusuf KANLI

(GİRNE) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidara gelmeleri halinde ilk işlerinin yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmek olacağını söyledi. İncirli, Başbakanlığa bağlı Denetleme Kurulu'nun yerine, kendi kararıyla inceleme başlatabilecek ve bulgularını doğrudan savcılığa iletebilecek bağımsız bir "Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi" kurmayı planladıklarını açıkladı.

KKTC'de parlamento seçimleri 6 Aralık Pazar günü yapılacak. Anketlerde önde görülen CTP'nin yeni lideri Sıla Usar İncirli, Girne'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs'ın öncelikli gündem maddesi haline gelen yolsuzluklara tepkiler, CTP'nin seçim kampanyasının merkezine oturmuşken, İncirli de mesajlarını bu konu üzerinden verdi. "Halkımıza da birinci sözümüz yolsuzlukla mücadeledir" diyen İncirli, son 7 yılda denetim mekanizmalarının giderek zayıfladığını, bunun da toplumun kamu kurumlarına güvenini ve adalet duygusunu zedelediğini belirtti. KKTC'de hükümetin kamuoyu desteğini büyük ölçüde yitirmesine de neden olan sahte diploma olaylarını örnek gösteren İncirli, Kıbrıs Türk halkının soruşturmaların sonuna kadar götürülmesini ve sorumluların hesap vermesini beklediğini söyled ve "Yapanın yanına kar kalmayacak" dedi.

İLK 100 GÜNDE "GÖREV GÜCÜ", BİR YIL İÇİNDE "BAĞIMSIZ OTORİTE"

İncirli, iktidara gelmeleri halinde gerekli mevzuat değişiklikleri için takvimin hazır olduğunu söyledi. CTP'nin açıkladığı plana göre, hükümetin ilk 100 gününde geçici bir "görev gücü" oluşturulacak, "bağımsız otorite" ise bir yıl içinde faaliyete geçirilecek. Yeni kurum inceleyeceği dosyaları kendi belirleyecek, raporlarını Meclis'e ve kamuoyuna sunacak, suç şüphesi doğuran bulguları savcılığa gönderecek.

İncirli, kamu ihalelerinden izin ve ruhsat işlemlerine kadar kararların izlenebilir hale gelmesini istediklerini belirtti. CTP'nin önerileri arasında elektronik ihale, mal beyanlarının denetlenmesi ve usulsüzlük bildirenlerin korunması da bulunuyor. İncirli, kamu yönetiminde liyakate dayalı atamaların, kurumlar arasında daha iyi iş birliğinin ve işlemlerin dijital ortama taşınmasının hem denetimi hem de hizmet kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

ANKARA'YLA İLK GÜNDEM İTHALAT VE TAŞIMA MALİYETLERİ

İncirli, Türkiye ile yeni dönemde "açık, samimi ve karşılıklı sorumluluğa dayalı bir ilişki" yürütmek istediklerini belirtti. Gayriresmi temasların sürdüğünü söyleyen İncirli, bu görüşmelerin tarafların birbirinin önceliklerini daha iyi anlamasını sağladığını kaydetti. Konulara hakim heyetler ve somut önerilerle kısa sürede ortak bir anlayış geliştirilebileceğine inandığını söyledi.

Ekonomik ve mali iş birliği protokolüne ilişkin görüşmelerde Türkiye'den gelen mal ve hizmetlerin maliyeti ile taşıma giderlerini ilk sıralara koyacaklarını belirten İncirli, Türkiye'deki fiyat artışlarının vergi ve lojistik giderleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs'ta daha ağır hissedildiğini, yüksek faizlerin de özellikle küçük işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye'de toptancıdan mal alırken KDV ödeyen küçük esnafın Kıbrıs'ta gümrük işlemleri sırasında yeniden vergiyle karşılaşması örnek gösterildi. İncirli, bu maliyetleri azaltacak mevzuat değişikliklerini Ankara'yla ele almak istediklerini söyledi. Ziraat Bankası üzerinden sağlanan uygun faizli finansmanın sürmesi de görüşmede üzerinde durulan başlıklar arasında.

KIBRIS SORUNU KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA ZEMİNİ

İncirli, Kıbrıs sorununun seçim kampanyalarında kutuplaşma aracı olarak kullanılmasının çözüm çabalarına zarar verdiğini söyledi. Federasyonu savunan ya da Kıbrıs sorunu konusunda Ankara'dan farklı düşünen bir siyasetçinin cumhurbaşkanı veya başbakan olamayacağı yönünde uzun süre bir kanaat bulunduğunu belirten İncirli, Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin bu algıyı değiştirdiğini ifade etti. Erhürman'ın seçilmesini, çözüm arayışıyla Türkiye'yle yakın ilişkilerin birlikte yürütülebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Annan Planı dönemini örnek veren İncirli, Ankara ile Kıbrıs Türk tarafının o dönemde aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini hatırlattı. Plan yürürlüğe girmese de Yeşil Hat ve mali yardım düzenlemeleriyle bazı ilişkilerin yumuşadığını ve Kıbrıs Türk halkı açısından somut kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Kıbrıs'a yaklaşımını Doğu Akdeniz'deki gerilimlerden ve değişen dengelerden bağımsız düşünmediğini kaydeden CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkı açısından ise çözüm arayışının ekonomik ve toplumsal sorunlarla da doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. İncirli, Ankara'yla doğrudan istişarenin, hem bu sorunlara çözüm aramak hem de Kıbrıs konusunda birlikte çalışılabilecek alanları belirlemek için en etkili yol olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA
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