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ÇÜ Rektörü, Azerbaycan STEAM Festivali'nde şampiyon olan takımı kabul etti - Son Dakika
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ÇÜ Rektörü, Azerbaycan STEAM Festivali'nde şampiyon olan takımı kabul etti

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyon olan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti. Tuncel, takımı tebrik ederek bilim ve teknoloji çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.

ÇÜ Rektörü, Azerbaycan STEAM Festivali\'nde şampiyon olan takımı kabul etti
13.12.2023 - 16:33,  Güncelleme: 16:35
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Uluslararası STEAM Azerbaycan Festivali'nde şampiyonluğa ulaşan ve en mükemmel takım ödülünü alan 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımını makamında kabul etti.

Tuncel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 15 farklı kategoride 11 ülkenin katıldığı yarışmada başarı elde eden takımı tebrik etti.

Yarışmayı yüksek skorlarla tamamlayan takımın başarısından gurur duyduğunu belirten Tuncel, bilim ve teknoloji çalışmalarının her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ÇÜ Rektörü, Azerbaycan STEAM Festivali'nde şampiyon olan takımı kabul etti - Son Dakika
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