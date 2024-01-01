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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yılı sahada görev yapan ekiplerle karşıladı - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yılı sahada görev yapan ekiplerle karşıladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve beraberindekiler ile birlikte Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve diğer belediye ekiplerini ziyaret ederek yapılan denetim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirbaş, ilçede herhangi bir sorun olmadan huzurlu bir şekilde yeni yıla girildiğini belirtti ve 2024 yılının tüm ülkeye ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yılı sahada görev yapan ekiplerle karşıladı
01.01.2024 - 10:02,
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni yılı sahada görev yapan Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile diğer ekiplerle karşıladı.

Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve beraberindekiler, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sahadaki belediye ekiplerini ziyaret ederek yapılan denetim ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Demirbaş, ilçede herhangi bir sorun olmadan huzurlu bir şekilde yeni yıla girildiğini söyledi.

Demirbaş, 2023'ün üzücü olayların yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 2024 yılının ilçemize, başkent Ankara'ya, tüm ülkemize, coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Savaşların biterek, güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Diliyorum ki 2024 yılı başta gençler olmak üzere tüm hemşehrilerimiz ve ilçemiz için güzel bir yıl olsun."

Kaynak: AA
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