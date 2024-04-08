Çubuk Belediyesi, Ramazan Bayramı için tedbirler aldı

Çubuk Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler bayram öncesi çalışmalarına hız verirken, bayram süresince de vardiyalı olarak görev başında olacak.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören yöresel ürünlerin imal edildiği işletmeler başta olmak üzere, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram süresince de denetlenecek.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Hemşehrilerimizin rahat ve huzur içinde bayram yapmaları için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklardır. Bayram öncesi, süpürme ve yıkamanın dışında görsellik anlamında olumsuzluk teşkil eden çöpleri ve molozları da toplayacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince tam kapasite çalışacak. Zabıta ekipleri, özellikle gıda üreten ve şeker satan yerlerde her türlü denetimi yapacak." dedi.
Başkan Demirbaş, şikayet ve istekler için "Alo 153'ün ve 0552 837 14 44 numaralı whatsapp ihbar hattının" bayram boyunca hizmetini sürdüreceğini hatırlattı.
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