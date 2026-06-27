Çubuk'ta Aşure İkramı Etkinliği - Son Dakika
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Çubuk'ta Aşure İkramı Etkinliği

Çubuk\'ta Aşure İkramı Etkinliği
27.06.2026 19:54
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Çubuk'ta muharrem ayı etkinliğinde 5 bin kişiye aşure ikram edildi. Birlik mesajları verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirbaş, "Rabbim bu ülkenin dirliğini ve birliğini daim eylesin. Allah hepimizin ibadetlerini kabul etsin." dedi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan da yaklaşık 20 yıl önce başlattıkları aşure geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Etkinliğin, belediye, hayırseverler ve ilçedeki 59 derneğin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Tüyan, "Yaklaşık 5 bin kişilik aşure hazırlıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak aşure hazırlayan Hacı Ali Keskin ise geleneğin yaşatılmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Demirbaş ve ilçe protokolü tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Şah Kalender Veli Ocağı Dedesi Ali Yahya Kalender, İlçe Müftü Vekili Fatih Bağcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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