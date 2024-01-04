 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çubuk'ta geri dönüşüm tesisi ve mobilya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta geri dönüşüm tesisi ve mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm ve palet üretimi tesisi ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çubuk\'ta geri dönüşüm tesisi ve mobilya imalathanesinde yangın çıktı
04.01.2024 - 02:25,  Güncelleme: 02:27
Abone Ol

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta geri dönüşüm tesisi ve mobilya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 03:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta geri dönüşüm tesisi ve mobilya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement