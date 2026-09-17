Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle başladı, öğrenciler gösteri sundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından okulda programa geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Okul Müdürü Mehmet Tekin, ilköğretimin milletin geleceğini belirleyen en temel ve kritik aşamalardan biri olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eranıl, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başarı için irade, kararlılık ve odaklanmanın önemine değindi.

Belediye Başkanı Demirbaş da eğitim camiasına teşekkür ederek öğretmenlerin çocukların ve yeni nesillerin geleceği için büyük emek verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkılar seslendirdi ve spor ile çeşitli gösteriler sundu.