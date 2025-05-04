Çubuk'ta Kadın Cinayeti: Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika
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Çubuk'ta Kadın Cinayeti: Cenaze Toprağa Verildi

Çubuk\'ta Kadın Cinayeti: Cenaze Toprağa Verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusu tarafından öldürülen Hatice Çınar'ın cenazesi defnedildi.

04.05.2025 18:48
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan ve komşusu Murat Açıkgöz (50) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hatice Çınar'ın (21) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ardından, Çınar için Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Tokluoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çınar'ın ailesi, iş arkadaşları, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı. Çınar'ın cenazesi, daha sonra Hasanoğlan Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan Hatice Çınar'dan haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yalnız yaşayan Hatice Çınar'ın dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat Açıkgöz tabancayla vurulmuş halde ölü bulmuştu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat Açıkgöz'ün komşusu Hatice Çınar'ı tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kadın Cinayeti: Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika

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