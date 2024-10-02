Çubuk'ta Kadınların El Emeği Sergisi - Son Dakika
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Çubuk'ta Kadınların El Emeği Sergisi

Çubuk\'ta Kadınların El Emeği Sergisi

Çubuk'ta ADEM kursiyerleri el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomik güçlenmeyi hedefliyor.

02.10.2024 19:18
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Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda açılan stantlarda, yaklaşık 60 kursiyerin yaptığı el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.

ADEM Koordinatörü Zeynep Babacan, sergide kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sergide sepetlerimiz, el örgüsü işlerimiz, iğne oyası, mendillerimiz, fularlarımız, peçete takımlarımız, bilekliklerimiz, broşlarımız, Brezilya nakışından tokalarımız, bez çantalarımız, soğuk porselenden ürünlerimiz bulunuyor. Bir yılda yaklaşık 250-300 kursiyerimiz oluyor. Amacımız kadınları sosyal hayata dahil ederek, ekonomik olarak güçlendirmek ve mesleki beceriler geliştirmek. Kadınların ayakları üzerinde durup ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri mesleki beceriler edinmeleri ve kendi ekonomilerine katkı sağlamaları."

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Şazinur Olcay da tüm ilçe halkını 3 gün açık kalacak sergiye beklediklerini ifade etti.

Merkeze kendilerinin de destek verdiğini aktaran Olcay, "Bu kurslarda genellikle istihdama yönelik, kadınların mesleki gelişimine katkı sağlayabilecek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Kadınların talepleri doğrultusunda da kurs açmaya gayret ediyoruz. Kursiyerlerimiz buradan el işlerinden bir parça da olsa para kazanabiliyorlar. Yeni kurslar şu an için planlama aşamasında." diye konuştu.

Kursların yakından takipçisi olduğunu aktaran Handan Muslu ise "Biz ADEM'i çok başarılı buluyoruz ve buraya gelen hanımların da çok mutlu olduklarını görüyoruz. Onlara hizmet veren hoca hanımları ve yöneticilerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kadınların El Emeği Sergisi - Son Dakika

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