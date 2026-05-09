Çubuk'ta Kardeş Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Kardeş Cinayeti

Çubuk\'ta Kardeş Cinayeti
09.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihan Almaz, ağabeyi S.A. tarafından darbedilerek öldürüldü. Soruşturma sürüyor.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Cihan Almaz (45), kavga ettiği öne sürülen ağabeyi S.A. (55) tarafından darbedilerek öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan Cihan Almaz, iddiaya göre Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı. Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Almaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kardeş Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Kardeş Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.