Ankara Çubuk\'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kent Meydanı Projesi kapsamında bölgede atıl bulunan eski polis lojmanlarının yıkım çalışmalarına başlandı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada ilçe merkezine nefes aldıracak Çubuk Kent Meydanı projesine eski polis lojmanın yıkımıyla başladıklarını söyledi.
Bölge sakinlerinin de yıkım konusunda talepleri olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, şöyle devam etti:
"Yıllardır ilçemizde atıl vaziyette duran Çubuk Emniyet Lojmanlarının 6 Mart'ta yıkım ihalesini yapmıştık ve bugün yıkım işlemleri başlamış olduk. Bölge sakinlerinin buranın yıkımı yönünde bize talepleri vardı. Biz de burayı kent meydanı projemiz kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız çalışma ve yazışmalar neticesinde buranın yıkımına ilişkin onayları aldık ve yıkım ihalesini Çubuk belediyemiz olarak yaptık. Bu alan geniş bir alan, güzel bir alan, yıllardır atıl duran, herkes için bir tehlike oluşturan, ilçemiz açısından kötü bir görüntü olan alanın temizlenmesi ve buranın artık boş bir alan haline getirilerek kent meydanı projesi kapsamında bir başlangıç yapacağız. Yıkım bittikten sonra şimdilik otopark olarak kullanılacak. Daha sonra diğer binaların yıkımından sonra kent meydanımızın birinci etap çalışmasına başlayacağız."
Yapılacak kent meydanının ilçenin çehresini değiştireceğini dile getiren Demirbaş, "Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm belediye çalışanlarıma, müdürlerimize ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze buradan teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.
Başlanılan çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da, "Bu projeye sadece kent meydanı olarak değil, bu projeye baraja kadar olan kısmını da tamamlamak istiyoruz. Bunun için belediye başkanımıza AK Parti teşkilatı olarak gereken desteği en iyi şekilde, en fazla şekilde vereceğiz." dedi.
Belediye Başkanı Demirbaş açıklamanın ardından, yıkım çalışmasının olduğu alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Çubuk'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor - Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti.
MHP, Kütahya'da CHP adayının 602 oy farkla seçimi kazanmasının ardından seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Yangında 7'si ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Pınarbaşı'nda yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alarak başkan seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Yağan, mevcut başkan ve MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu 361 oy farkla geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?