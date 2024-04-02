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Ankara Çubuk'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor

Ankara Çubuk\'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kent Meydanı Projesi kapsamında atıl durumda olan eski polis lojmanlarının yıkım çalışmaları başladı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yıkımın ilçe merkezine nefes aldıracak projenin bir parçası olduğunu belirtti. Yıkımın ardından bölge otopark olarak kullanılacak ve kent meydanı projesinin birinci etap çalışmalarına başlanacak. Projenin ilçenin çehresini değiştireceği ifade edildi.

02.04.2024 15:13  Güncelleme: 15:22
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kent Meydanı Projesi kapsamında bölgede atıl bulunan eski polis lojmanlarının yıkım çalışmalarına başlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada ilçe merkezine nefes aldıracak Çubuk Kent Meydanı projesine eski polis lojmanın yıkımıyla başladıklarını söyledi.

Bölge sakinlerinin de yıkım konusunda talepleri olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Yıllardır ilçemizde atıl vaziyette duran Çubuk Emniyet Lojmanlarının 6 Mart'ta yıkım ihalesini yapmıştık ve bugün yıkım işlemleri başlamış olduk. Bölge sakinlerinin buranın yıkımı yönünde bize talepleri vardı. Biz de burayı kent meydanı projemiz kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız çalışma ve yazışmalar neticesinde buranın yıkımına ilişkin onayları aldık ve yıkım ihalesini Çubuk belediyemiz olarak yaptık. Bu alan geniş bir alan, güzel bir alan, yıllardır atıl duran, herkes için bir tehlike oluşturan, ilçemiz açısından kötü bir görüntü olan alanın temizlenmesi ve buranın artık boş bir alan haline getirilerek kent meydanı projesi kapsamında bir başlangıç yapacağız. Yıkım bittikten sonra şimdilik otopark olarak kullanılacak. Daha sonra diğer binaların yıkımından sonra kent meydanımızın birinci etap çalışmasına başlayacağız."

Yapılacak kent meydanının ilçenin çehresini değiştireceğini dile getiren Demirbaş, "Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm belediye çalışanlarıma, müdürlerimize ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze buradan teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Başlanılan çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da, "Bu projeye sadece kent meydanı olarak değil, bu projeye baraja kadar olan kısmını da tamamlamak istiyoruz. Bunun için belediye başkanımıza AK Parti teşkilatı olarak gereken desteği en iyi şekilde, en fazla şekilde vereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş açıklamanın ardından, yıkım çalışmasının olduğu alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında eski polis lojmanları yıkılıyor - Son Dakika
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