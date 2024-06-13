Çubuk'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları hareketli

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Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pazardakilerle sohbet eden Demirbaş, satıcılarla alıcılara da aracılık yaptı.

Demirbaş, pazarın bayramın ilk iki günü de açık olacağını söyledi.

Hayvan pazarlarının sadece Ankara'ya değil, çevre illere hitap ettiğini belirten Demirbaş, "Burada her türlü kontroller yapılıyor. Pazarımızda hem zabıta hem de sağlık işlerinden oluşan ekiplerimiz tüm tedbirleri alıyorlar. Bu yıl kurban kesimi için 123 işletmemize üç günlük geçici olarak kurban kesim izni verdik. Her sene hem üretim hem de kesim yapılan yerimizin sayısı artıyor." ifadesini kullandı.

Demirbaş, kurbanların usulüne uygun kesilmesini ve atıklarının da usulüne uygun bertaraf edilmesini istedi.

Besicilerden Muhittin Gürleylek de pazara getirdiği kurbanlıklardan yarısını sattığını belirtti.