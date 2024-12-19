Çubuk'ta Pazarcıya Sıcak Çorba İkramı

Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri sabah tezgahını açmaya gelen pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, "Esnafımız Üşümesin" sloganıyla başlatılan hizmette, pazarcı esnafına 2 bin bardak çorba ikram edildi.

Kış aylarında sabah erken saatte pazarcı esnafı tezgahlarını açmaya başladığı anda onlara çorba ikram ettiklerini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Hem esnafımıza hayırlı işler diliyoruz hem de sıcak bir kap çorba ikram ediyoruz. Esnaflarımızda bu uygulamadan çok memnun oldular." dedi.