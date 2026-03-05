Çubuk'ta Plazma İlaç Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
Çubuk'ta Plazma İlaç Tesisi Temel Atma Töreni

Çubuk\'ta Plazma İlaç Tesisi Temel Atma Töreni
05.03.2026 17:08
Türk Kızılay ve SK Plasma işbirliğiyle plazma ilaç üretim tesisi için temel atıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay ile Güney Koreli SK Plasma işbirliğinde kurulacak plazma kaynaklı ilaç üretim tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Melikşah Mahallesi'nde düzenlenen törende, tesisin Türkiye için kritik bir yatırım olduğunu, burada üretilecek plazma türevli ilaçların birçok hastalığın tedavisinde kullanılacağını söyledi.

Türkiye'nin bu ilaçlar için her yıl önemli miktarda ithalat yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Artık bu ilaçları kendi insanımızın bağışladığı plazmadan üreteceğiz. Bu ilaçlar kemoterapi ilaçlarından sonra en pahalı ilaç grupları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alanda kendi kendine yetmesi son derece kritik." diye konuştu.

Biyoteknoloji yatırımlarının sağlık alanındaki gelişmeleri hızlandıracağını belirten Yılmaz, TÜBİTAK ve Kızılayın işbirliğiyle Güney Koreli SK Plasma'nın deneyimiyle tesisin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tesisin 2027 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını anlatan Yılmaz, "Bu sadece bir başlangıç. Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki hamlesinin önemli adımlarından biri olacak. Bundan yıllar sonra Türkiye'nin biyoteknoloji atılımının başlangıç noktalarından biri olarak bugünleri hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da projenin hem ilçe hem de ülke için büyük önem taşıdığını söyledi.

Projenin stratejik bir yatırım olduğuna dikkati çeken Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bereketli bir ayda, bereketli bir günde ilçemiz için önemli olan ülkemiz için çok stratejik bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu yatırım hem istihdam hem de bölgenin gelişimi açısından bizleri heyecanlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlanır ve hizmete açılışında yine burada birlikte kurdele keseriz."

Törende İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk tarafından dua edildi.

Törene SK Plasma Türkiye CEO'su da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılay, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Plazma İlaç Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Çubuk'ta Plazma İlaç Tesisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
