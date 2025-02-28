Çubuk'ta Ramazan Fener Alayı Düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayını karşılamak amacıyla fener alayı gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi tarafından organize edilen etkinlik için vatandaşlar, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Merkez Cami önünde bir araya geldi.

Burada "Hoş geldin ya şehri ramazan" yazılı pankart açan vatandaşlar, meşaleler eşliğinde maniler söylenip, tekbirler getirdi.

Atatürk Parkı'na kadar devam eden etkinliğin ardından dualar edildi.

Ramazan ayının mübarek bir atmosferde geçmesi için etkinliği düzenlediklerini dile getiren İHH Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş, katılımcılara teşekkür etti.

Ateş, fener alayının unutulan bir gelenek olduğuna değinerek, "Ramazanı coşkuyla karşılamak üzere çocuklarımızla birlikte büyük bir heyecanla yürüdük. Allah'ın izniyle bugün ilk teravihler kılınacak, sahura kalkılacak ve ilk oruçlar tutulacak. Ramazan'ın farkındalığını yaşatmış olduk." diye konuştu.

Çubuk Genç İHH Başkanı Himmet Terzi ise eski ramazan aylarını yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 2 kilometre mesafeyi tekbirlerle, salavatlarla, davul eşliğinde, maniler söyleyerek yürüdük." dedi.