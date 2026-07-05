Çubuk'ta Tarım Arazisinde Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güldarpı Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de traktör ve su tankerleriyle destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 50 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.
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