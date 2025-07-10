Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çubuk\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
10.07.2025 13:40
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

M.B.Ö. (25) yönetimindeki 06 CHZ 062 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde H.G. (31) idaresindeki 06 CHG 362 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki domatesler yol kenarına saçıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Çubuk'ta hububat alımları başladı

Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alımları başladı.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte çiftçiler ürünlerini Buzlu Mevkiindeki TMO alım noktasına teslim etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve TMO temsilcileriyle birlikte alım noktasını ziyaret ederek çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: AA

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