Çubuk'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
Çubuk'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama

13.02.2026 22:59
Çubuk'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ele geçirildi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenboğa Mahallesi'nde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 diz üstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 muşta ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
