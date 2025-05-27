Çubuk'ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, el işi ve dikiş-nakış kurslarında eğitim alan 160 kursiyerin yaklaşık 2 bine yakın eseri, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından haziran ayının ilk haftasının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kursların bireyler arası dayanışmayı ve duygusal bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Bakır, "Kurslar sadece birer eğitim alanı değil, aynı zamanda duyguların paylaşıldığı, dostlukların kurulduğu sosyal ortamlardır. Bu tür çalışmalarla kamu binalarını yalnızca idari işlevlerinden çıkararak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline getirmek çok kıymetli. Emeği geçen öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü belirterek, "Beşikten mezara kadar süren bir eğitim anlayışı içerisindeyiz. Bu kurslarda sadece el becerileri değil, aynı zamanda ekonomik katkıya dönüşebilecek üretim gücü de ortaya çıkıyor. Özellikle kadınlarımızın bu alanlardaki gayretleri hem ailelerine hem ilçemiz ekonomisine değer katıyor. Her yıl artan kaliteyi görmek bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu da sergide yer alan eserler hakkında bilgi vererek, emeği geçen tüm kursiyerlere, usta öğreticilere ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Anahtar Partisi İlçe Başkanı Yüksel Karakurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar ürünleri inceledi.

Sergide özellikle ahşap oyma eserleri, sepet örücülüğü ürünleri ve bambu çantalara ilgi yoğun oldu.

Serginin bir hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacağı bildirildi.