Çubuk\'un Tarihi Camileri Ayakta

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki tarihi camiler, asırlara meydan okuyor.

Yüzyıllardır ayakta kalarak ilçenin kültürel ve manevi mirasını bugüne kadar taşıyan tarihi camiler arasında Mahmutoğlan Camisi de yer alıyor.

İsminin Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'i esir alan Timur'un beylerinden Mahmut Bey'den geldiği ifade edilen caminin yaklaşık 7 asırlık geçmişe sahip olduğu belirtiliyor.

1986 yılında Vakıflar İdaresi ile Mahmutoğlan Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle restore edilerek yeniden ibadete açılan camide, ramazan ayı dolayısıyla ziyaretçi ve cemaat yoğunluğu yaşıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki adını Ankara Savaşı'ndan aldığı belirtilen Okçular Mahallesi'ndeki cami de çevresindeki türbe ve meşe ormanlarıyla dikkati çekiyor.

Çubuk Çayı'nın geçtiği ve ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kutuören Mahallesi'ndeki caminin de yaklaşık 500 yıllık olduğu ifade ediliyor.

Özellikle mihrap ve minberiyle dikkat çeken cami, 2022 yılında restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde kerpiçten yapılan Tahtalı Camisi de ahşap minaresi dolayısıyla "Tahta Minareli Cami" olarak da adlandırılıyor. 1944 yılında ibadete açılan caminin ahşap tavan süslemeleri ise özgünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaştı.