Çubuk ve Akyurt\'ta Kar Yağışı Başladı

Ankara'nın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Soğuk havanın etkili olduğu Çubuk ilçesinde, sabahın erken saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya başladı.
İlçede üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.
Akyurt'ta da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe genelinde etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
