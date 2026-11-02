Çubuklu güreşçi Mutlu, Cumhuriyet Kupası'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çubuklu güreşçi Mutlu, Cumhuriyet Kupası'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çubuklu güreşçi Mutlu, Cumhuriyet Kupası\'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu, Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U15 güreş müsabakalarında grekoromen birinci, serbest ikinci oldu. Salondaki müsabakalarda ilçesine iki madalya kazandıran Mutlu, Türkiye şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U15 Güreş Müsabakaları'nda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu, grekoromen stilde birinci, serbest stilde ise ikinci oldu.

Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Ankara'dan çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakalara Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Güreş Takımı, 2 sporcuyla katıldı.

Kulüp sporcularından Davut Mutlu, grekoromen stilde Ankara birinciliğini elde ederken, serbest stilde de ikincilik kürsüsüne çıkarak ilçesine iki madalya kazandırdı.

Çubuk'ta oto lastikçiliği yaparak geçimini sağlayan ve boş zamanlarında gönüllü olarak gençlere güreş eğitimi veren antrenör Seyit Ahmet Günay, elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ata sporu güreşi sevdirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Günay, sporcularının azim ve disiplinli çalışmalarının karşılığını almaya başladığını ifade etti.

Günay, Ankara genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda kulüp adına önemli bir başarı elde ettiklerini, imkanları ölçüsünde genç sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Davut Mutlu da Cumhuriyet Kupası'nda elde ettiği derecelerle ilçesini en iyi şekilde temsil ettiğini, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Çubuk BelediyesiTürkiye29 EkimGüncelAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor Taslak belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu
11:14
Büşra bebekten hala haber yok Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Büşra bebekten hala haber yok! Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:37:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çubuklu güreşçi Mutlu, Cumhuriyet Kupası'nda grekoromen birinci, serbest ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android