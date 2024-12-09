Çubuklu şehit yakınlarından taziye mesajı

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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu biri tuğgeneral 6 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayınladığı yazılı mesajda Avan, şunları yer verdi:

"Isparta'da askeri helikopterin havada düştüğünü çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye genelinde en çok şehit ve gazisi bulunan bir ilçe olarak acılı yüreklerimize yine ateş koru düşmüştür. Bu acılı yüreklerimiz bir daha yanmıştır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 1'i tuğgeneral 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Demirbaş, mesajında şunlara yer verdi:

"Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."