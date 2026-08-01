Cucuta'da Bombalı Araç Saldırısı: 11 Yaralı

Kolombiya'nın Cucuta kentinde, Emniyet Müdürlüğü yakınında düzenlenen bombalı araç saldırısında 8'i polis 11 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz kişiler, kente bağlı Kuzey Santander'in Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bombalı araç saldırısı düzenledi.

Olayda, bazıları ağır olmak üzere 8'i polis 11 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve evler büyük hasar gördü.

Temsilciler Meclisi Kuzey Santander Milletvekili Diana Riveros, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, saldırıya tepki gösterdi.

Riveros, "Bugün Cucuta patlamalar, silah sesleri ve terörle değil, fuarlarının coşkusuyla anılmalıydı. Eyaletimizin şiddetin sonuçlarından zarar görmeye devam ettiğini görmek beni derinden üzüyor. Yaralı polislerimizin ve bugün korku dolu anlar yaşayan tüm ailelerin yanındayım." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella da X hesabındaki paylaşımında, saldırının sorumlularından hesap soracaklarını belirtti.

Espriella, "Cucuta'da Ulusal Polisimize yönelik düzenlenen korkakça terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Yaralı güvenlik güçlerimize, ailelerine ve bugün endişe dolu anlar yaşayan tüm vatandaşlarımıza dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.