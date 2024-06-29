Çukurca'da 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor

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Çukurca '5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' coşkuyla devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Han Yaylası'nda coşkuyla devam ediyor.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ikinci gününde doğaseverler, sporcular, fotoğrafçılar sabahın erken saatlerinde Han Yaylası'na çıktı. Festival de Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkarili Yazar Muhsin Kızılkaya ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş ile sporcu ile doğaseverler katıldı.

Halkoyunları ekiplerinin gösterisi ile başlayan Han Yaylası'ndaki ekinlikler kapsamında bisiklet yarışı ve uçurtma şenliği düzenlendi. Çukurca 5. Fotosafarive Doğa Sporları Festivali'nde konuşan Vali Ali Çelik, festival için kente gelen doğaseverler, sporcular, fotoğrafçılar ve basın mensuplarına teşekkür etti. Çukurca'nın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Vali Çelik, "Bu etkinliklerin amacı şehirlerin farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır. Kazasız belasız yarışmalar diliyorum. 44 kilometrelik zorlu bir parkur var. Umarım başarıyla hepiniz bu parkuru tamamlarsınız. Uzun yıllar insanların, coğrafyanın imkanlarından faydalanamadığı, zorluklar yaşadığı Kazan Vadisi'nin en üst noktasında, Han Yaylası'ndayız. Kazan Vadisi'nin ismi hepimizin kafasında olumsuz, üzüntülü haberlerle duyulmuş bir yer. Gelirken 5 köyden geçerek geldik. İnsanlarımız tarımsal aktiviteler yapıyor. Çeltik, domates, biber ve çeşitli ürünler ekmişler. Üretime başlamışlar. Kendi huzurlarını tekrar toprağa ekmişler. Orada huzur büyüyor, insanlık büyüyor" dedi.

Bir araya gelerek sevgiyi büyüttüklerini vurgulayan Vali Çelik, "Hakkari'nin her noktasında huzurun ve sevginin hakim olduğunu herkese ifade etmek istiyorum. Güvenlik ve huzurun olduğu yerde istihdamın, yatırımların önünün açılması gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafyanın turizm, tarım, hayvancılık potansiyeli çok geniş. İnşallah Hakkari, fırsatların, doğa sporlarının, turizmin, tarımın şehri olarak yer edinecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra çeşitli illerden gelen sporcuların katılımı ile dağ bisikleti yarışının startı verildi. Vali Çelik'in startını verdiği yarışmada sporcular Çınaraltı mevkisine kadar olan parkurda dereceye girmek için pedal çevirdi.

Ardından Vali Çelik ve beraberindekiler festival programı kapsamında Han yaylasında vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti ve çocuklarla uçurtma uçurdu.