Çukurca'da 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurca'da 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Han Yaylası'nda coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında bisiklet yarışı ve uçurtma şenliği düzenlendi. Vali Ali Çelik, festival için gelenlere teşekkür ederek Hakkari'nin potansiyelini vurguladı.

29.06.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurca '5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' coşkuyla devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Han Yaylası'nda coşkuyla devam ediyor.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ikinci gününde doğaseverler, sporcular, fotoğrafçılar sabahın erken saatlerinde Han Yaylası'na çıktı. Festival de Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkarili Yazar Muhsin Kızılkaya ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş ile sporcu ile doğaseverler katıldı.

Halkoyunları ekiplerinin gösterisi ile başlayan Han Yaylası'ndaki ekinlikler kapsamında bisiklet yarışı ve uçurtma şenliği düzenlendi. Çukurca 5. Fotosafarive Doğa Sporları Festivali'nde konuşan Vali Ali Çelik, festival için kente gelen doğaseverler, sporcular, fotoğrafçılar ve basın mensuplarına teşekkür etti. Çukurca'nın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Vali Çelik, "Bu etkinliklerin amacı şehirlerin farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır. Kazasız belasız yarışmalar diliyorum. 44 kilometrelik zorlu bir parkur var. Umarım başarıyla hepiniz bu parkuru tamamlarsınız. Uzun yıllar insanların, coğrafyanın imkanlarından faydalanamadığı, zorluklar yaşadığı Kazan Vadisi'nin en üst noktasında, Han Yaylası'ndayız. Kazan Vadisi'nin ismi hepimizin kafasında olumsuz, üzüntülü haberlerle duyulmuş bir yer. Gelirken 5 köyden geçerek geldik. İnsanlarımız tarımsal aktiviteler yapıyor. Çeltik, domates, biber ve çeşitli ürünler ekmişler. Üretime başlamışlar. Kendi huzurlarını tekrar toprağa ekmişler. Orada huzur büyüyor, insanlık büyüyor" dedi.

Bir araya gelerek sevgiyi büyüttüklerini vurgulayan Vali Çelik, "Hakkari'nin her noktasında huzurun ve sevginin hakim olduğunu herkese ifade etmek istiyorum. Güvenlik ve huzurun olduğu yerde istihdamın, yatırımların önünün açılması gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafyanın turizm, tarım, hayvancılık potansiyeli çok geniş. İnşallah Hakkari, fırsatların, doğa sporlarının, turizmin, tarımın şehri olarak yer edinecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra çeşitli illerden gelen sporcuların katılımı ile dağ bisikleti yarışının startı verildi. Vali Çelik'in startını verdiği yarışmada sporcular Çınaraltı mevkisine kadar olan parkurda dereceye girmek için pedal çevirdi.

Ardından Vali Çelik ve beraberindekiler festival programı kapsamında Han yaylasında vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti ve çocuklarla uçurtma uçurdu.

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Bisiklet Yarışı, Ali Çelik, Hakkari, Çukurca, Spor, Han, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'da 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:01:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurca'da 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement