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Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Köpük, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Köpük, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.

Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 15:23,
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Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köpük, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafına oy veren Köpük, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" fotoğrafını tercih etti.

Çevre-Yaşam'da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" fotoğraflarını oylayan Köpük, sporda da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Köpük, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde ve dünyada insanlara tarafsız ve objektif haber sundukları için Anadolu Ajansı muhabirlerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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