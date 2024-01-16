Çukurova 16. Kitap Fuarı\'nda Kitap ve Afiş Kaldırılmadı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla herhangi bir kitap ya da afişin kaldırılmadığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, fuarla ilgili provokatif haber yayınlandığı belirtildi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen fuarın tüm coşkusuyla 13 Ocak Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun ilgiyle açılan fuar, açılışının hemen devamında bu coşkuya gölge düşürme amaçlı yanlış bir haber, bazı basın yayın organlarınca yayınlanmış ve hatalı bir algıya neden olmuştur. Kitap dostu olmasıyla bilinen Sayın Adana Valimiz Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla fuarda herhangi bir kitabın ya da afişin kaldırılması söz konusu değildir. Katılımcı dahi olmayan bir yayıncının kötü niyetli ve provokasyon amaçlı girişiminin haberleştirilmesi Çukurovalıların kitaba olan ilgisini gölgede bırakmamalı, zor zamanlardan geçen yayıncılığımızın fuarlarda

özlenen okur ilgisiyle buluşmasının önüne geçmemelidir. Hatalı bilgiler ve maksatlı yönlendirmeler ile haber yapan mecraların bir an önce gerekli düzeltmeleri yapmasını ve doğru bilgileri kamuyla paylaşarak gerekli hassasiyeti göstermesini beklediğimizi belirtmek isteriz."