Çukurova Belediyesi\'nde Görev Değişikliği Tartışması Silahlı Sona Erdi

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ADANA'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Çukurova Belediyesi'nin şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR -Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA/