Çukurova Belediyesi'nde Afad Eğitim Semineri Düzenlendi

09.03.2026 10:05  Güncelleme: 10:29
Çukurova Belediyesi, AFAD Eğitim Semineri düzenleyerek afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Eğitimde, afet öncesi hazırlık, anında doğru davranışlar ve sonrası süreçler konusunda bilgiler verildi.

(ADANA) - Çukurova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve olası afetlerde doğru müdahale yöntemleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla AFAD Eğitim Semineri düzenlendi.

Çukurova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere belediye personeli ve ilgili birimlerde görev yapan çalışanlar katıldı. AFAD Eğitim Semineri kapsamında katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Afetlere karşı bilinçli toplum hedefi

AFAD eğitmeni tarafından verilen eğitimde afet bilincinin önemine dikkat çekilerek bireylerin ve kurumların afetlere karşı hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılara afet anında panik yapılmaması, doğru tahliye yöntemleri, kriz anlarında uygulanması gereken temel güvenlik kuralları ve afet sonrası süreçlere ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Adana ve Çukurova'nın yakın geçmişte büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine işaret etti. Kozay, "Yaşadığımız büyük deprem bize bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu bilinçle hareket ederek hem belediye personelimizin hem de vatandaşlarımızın afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenmesini önemsiyoruz. Daha güvenli, daha dirençli ve afetlere karşı hazırlıklı bir Çukurova için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, AFAD, Son Dakika

