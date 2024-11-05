Çukurova Belediyesi'nden Kan Bağışına Teşvik Kampanyası

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Türk Kızılay'ı ile iş birliği yaparak bir kampanya başlattı. Belediye Binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyası, belediye çalışanları ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "İnanıyorum ki bugün bu konuda hep birlikte yakacağımız çoban ateşiyle kan bağışı konusunda önemli bir başlangıcı yapacak, kan ihtiyacı olanlara hayatının en güzel hediyesini vereceğiz. Kanımız da canımız da bu güzel memlekete, bu güzel insanlara feda olsun" dedi.

Çukurova Belediyesi, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve yaygınlaşmasını sağlamak için Kızılay ile ortak bir çalışmaya imza attı. Kampanyanın açılış töreni, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ile ilçe kadın ve gençlik örgütleri, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kızılay il ve ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşi öğrencileri, Kızılay şiiri okurken; toplum merkezinde eğitim gören kursiyerler, halk oyunlarıyla Kızılay Haftası coşkusunu yaşattılar.

"Bir ünite kan bağışıyla kan ihtiyacı olan en az üç kişinin yaşamına dokunabilir"

Kan bağışının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Emrah Kozay, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Bir ünite kan bağışıyla kan ihtiyacı olan en az üç kişinin yaşamına dokunabilir, hayat kurtarabiliriz" diye konuştu.

"Kanımız da canımız da bu güzel memlekete feda olsun"

Kan bağışının, insan sağlığını bozmadığını aksine kan bağışıyla kan hücrelerinin yenilendiğini ve toplumsal dayanışmayı sağladığını aktaran Başkan Kozay, "Bugün Türk Kızılay ile birlikte organize ettiğimiz kan bağışı kampanyası ile bu farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bugün bu konuda hep birlikte yakacağımız çoban ateşiyle kan bağışı konusunda önemli bir başlangıcı yapacağız. Bu anlamlı ve kıymetli etkinliğin düzenlenmesinde öncülük yapan Kızılay'a ve yöneticilerine, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, kan bağışlayarak insanların yaşamına dokunan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kanımız da canımız da bu güzel memlekete, bu güzel insanlara feda olsun" ifadelerini kullandı.

"Kan vermenin insanı tazeleyen bir etkisi var"

Sık sık kan bağışında bulunduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Emrah Başkanımız kan vermenin insan sağlığına önemini ve insanın yaşamını nasıl kurtardığını anlattı. Biz de il başkanlığımızdan bu yana bu tür organizasyonları sık sık yaptık. Büyükşehirde de birlikte yapacağız. Ben kan vermeyi seven ve genelde sık sık kan veren bir kardeşinizim. Dikkat ederseniz enerjim hiç azalmıyor, giderek artıyor. Ne kadar çok çalışırken görev yaparken enerji harcadığımızı, dur durak bilmediğimizi herhalde gözlemliyorsunuzdur. Dolayısıyla kan vermenin insanı yoran, enerjisini bitiren değil tam tersine tazeleyen bir etkisi var örnek benim işte" diye konuştu.

"Burada muradımız iyiliği büyütmek"

Konuşmasında destekleri için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ve etkinlik ortağı Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür eden Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "İyiliğin amiral gemisi tam 156 yıllık bir yolculukla bugün gönüllerde kandil yakmak ve yüreklerde demir atmak için bugün Çukurova Belediye'mizdeyiz. Burada muradımız iyiliği büyütmek. Nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur ve nerede bir ihtiyaç sahibi varsa kimseyi arkasında bırakmayan Kızılay, bugün de Çukurova Belediye'mizle ve Emrah Başkan'ımızla bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Biz bu konuda Çukurova'nın göbeğinde bu konuda öncülük yapan ve bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Emrah Kozay'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kozay ve katılımcılar, kan bağışlayan vatandaşları ziyaret edip, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Binası önünde kurulan Kızılay çadırlarında ve kan bağışı aracında gün boyunca belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından bağış yapıldı. Hem vatandaşlar hem de belediye personeli tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Kızılay çadırları, gün boyunca kan bağışında bulunmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan hızlı sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulunan katılımcılara broşürler dağıtıldı ve kan bağışının önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirici konuşmalar yapıldı.