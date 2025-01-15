Çukurova Havaalanı Kredisi Gündemde: Bakan Uraloğlu Yurt Dışı Finansmanı Onayladı - Son Dakika
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Çukurova Havaalanı Kredisi Gündemde: Bakan Uraloğlu Yurt Dışı Finansmanı Onayladı

Çukurova Havaalanı Kredisi Gündemde: Bakan Uraloğlu Yurt Dışı Finansmanı Onayladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun Çukurova Havaalanı'na ilişkin kredi sorularını yanıtlarken, projenin yurt dışı finansman kullandığını bildirdi. Havalimanının yapımına ilişkin tartışmalar devam ederken, Karasu kredi detaylarını sorguladı.

15.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:57
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzova Holding'in yaptığı ve işlettiği Çukurova Havaalanı için Ziraat Bankası Bahreyn Şubesi'nden aldığı iddia edilen krediye ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun sorusuna, "Havalimanı projesinin tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince yurt dışı finansman kullanılmıştır" yanıtını verirken, kredinin nereden kullanıldığına ilişkin bilgi vermedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bütçe görüşmeleri sırasında yapımına 2013 yılında başlanan ancak müteahhitlerinin iflas etmesi ve bütçede kaynak bulunamaması gerekçeleriyle inşaat aşamasında kalan ancak geçen yıl hizmete açılan Çukurova Havalimanı'nı gündeme getirmişti. Karasu, 2020 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesini kazanarak projenin altyapı ve üstyapı işlerini tamamlayan ve halen işletmesini yapan Kuzova Holding'in havalimanı için kullandığı kredileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sormuştu.

"Vatandaş ne yapacağını biliyor, Çerkezköy Belediyesi'nin anahtarını yandaşa değil, CHP'ye teslim ediyor"

Karasu, "İlk yağmurda çatısı çöken ve otoparkını su basan havaalanını yapan, işleten firmaya 12 yıl garanti verildi. Öğreniyoruz ki sadece yolcu garantisi vermemişsiniz. Parayı da Ziraat Bankası'ndan vermişsiniz. Merak ediyorum, Ziraat Bankası'nın çok sayıda şubesi varken neden Bahreyn şubesinden kredi verdiniz? Firma şimdi borçlarını ödemiyor, yeniden yapılandırma istiyor. Ayrıca artı kredi istiyor. Bu şirket, Çukurova'da çok sayıda esnafı da mağdur etmiş durumda. 'Kasamızdan bir kuruş çıkmadı' diyordunuz, o halde sorarım size: Bu havaalanını yaptığınız arazi kimin? Devletin. Yapımına kredi veren banka kimin? Devletin. Garantör olan kim? Devletin kurumu. Havaalanını işleten şirket kimin? AKP'nin Çerkezköy Belediye Başkan adayının. Vatandaş ne yapacağını biliyor, Çerkezköy Belediyesi'nin anahtarını yandaşa değil, CHP'ye teslim ediyor" ifadesini kullanmıştı.

"Yurt dışı finansman kullanılmıştır"

Karasu'nun sorularına yazılı olarak yanıt veren Bakan Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı projesinin tabi olduğu mevzuat hükümleri gereğince yurt dışı finansman kullanılmıştır" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin euro olan Havaalanı'nın çatısının çökmesi konusunda ise "Havalimanının kabul işlemleri esnasında muhtelif yalıtım sorunları mevzusu DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup görevli şirkete sorunu gidermesi için bildirimde bulunulmuştur. Şu aşamada operasyonel sıkıntı teşkil etmeyen bu husus DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Havaalanı Kredisi Gündemde: Bakan Uraloğlu Yurt Dışı Finansmanı Onayladı - Son Dakika

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