Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Bir Günde 74 Uçak Trafiği Gerçekleşti - Son Dakika
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Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Bir Günde 74 Uçak Trafiği Gerçekleşti

Çukurova Uluslararası Havalimanı\'nda Bir Günde 74 Uçak Trafiği Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bir gün içinde 74 uçak trafiği olduğunu ve toplam 11 bin 108 yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı. Uraloğlu, havalimanının bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesini gösterdiğini belirtti ve bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

12.08.2024 16:07
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bir gün içinde 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirterek, "Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu ve uçak trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Havalimanına ilk iniş ve kalkışın Türk Hava Yollarının "TK2462" sefer sayılı "Gölbaşı" isimli uçağıyla yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "11 Ağustos'ta İstanbul'dan havalanan uçağımız, 11.45'te Çukurova Havalimanı'mıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00'te İstanbul'a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 24 saat içinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin de şunları kaydetti:

"12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı."

"Havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz"

Bir gün içinde 10 binden fazla yolcunun havalimanından faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları bildirdi:

"Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil, tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek. Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Biz, Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız ile bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, havalimanını ilk kez deneyimleyen yolcuların görüşlerine de yer verildi. Havalimanının büyük, temiz ve konforlu olduğunu ifade eden yolcular, geniş ve ferah olan tesisin yorucu olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Bir Günde 74 Uçak Trafiği Gerçekleşti - Son Dakika

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