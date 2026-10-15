Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Günleri Osmaniye'de başladı, Olcar 11. yılında andı - Son Dakika
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Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Günleri Osmaniye'de başladı, Olcar 11. yılında andı

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Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Günleri Osmaniye\'de başladı, Olcar 11. yılında andı
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Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde anma programıyla Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri başladı. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yaşar Kemal'i ölümünün 11. yılında rahmetle andı; programlar 18 Ekim'e kadar sürecek.

Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

Etkinlikler Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde anma programıyla başladı.

Programa katılan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yaşar Kemal'i ölümünün 11. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Yaşar Kemal'i okumanın Çukurova'nın ruhunu okumak olduğunu aktaran Olcar, "Çukurovamızın adını tüm dünyaya duyurmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ve "Yaşar Kemal Kültürünün Temel Taşları" konulu panel yapıldı. "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Günleri Osmaniye'de başladı, Olcar 11. yılında andı - Son Dakika
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