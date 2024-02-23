Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, meclis üyesi adaylarını tanıttı.
Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Yalıkavak Yeldeğirmenleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarının yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak, BBP İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu ve partilerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun aday tanıtımı öncesinde bir konuşma yaparak, bir dünya kenti olan Bodrum'un biriken ve çözümsüz kalan sorunlarını Bodrum halkıyla ve Bodrum sevdasını yüreğinde taşıyan liyakatlı bir kadro ile çözmek için yola çıktıklarını belirtti.
Tosun, "Cumhurbaşkanımızın görev vermesiyle başlayan adaylık sürecimizde Bodrum'umuzu karış karış geziyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bodrum Yarımadası'nın kronikleşmiş sorunlarına yönelik projelerimizi anlatıyoruz. Hazırız ve kararlıyız, 31 Mart'tan itibaren yeni bir belediyecilik serüvenine başlıyoruz." dedi.
Bir dünya kenti olan Bodrum'un çok önemli bir turizm merkezi olmasına rağmen sorun biriktirerek yoluna devam ettiğini belirten Tosun, "Biz sahadaki sorunları tespit ederek, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her vatandaşımızı kucaklayarak ve yaşamına dokunarak hizmet etmek için geliyoruz. Meclis kadromuz da bunun göstergesi. Biz Bodrum Yarımadası'nda Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürüyoruz ve bu ittifakın sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyoruz." ifadesini kullandı.
Mehmet Tosun, dün İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı yaptıklarını ve Bodrum'un sektöre dair sorunlarını ve projelerini paylaştıklarını belirterek, Bakan Ersoy'un 27 Şubat Salı günü Bodrum'a geleceğini de basın mensuplarıyla paylaştı.
Mehmet Tosun, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyelerini tek tek basına tanıttı.
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