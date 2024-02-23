Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programı kapsamında Tokatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabri Yancı ve dernek üyelerini ziyaret eden İba'ya, burada MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Tokatlı Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın portresini armağan etti.
İba daha sonra Edirne Diyarbakırlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kadri Şimşek'in kayınvalidesi merhume Duru Ünal için taziye ziyaretinde bulundu.
Ardından direksiyon usta öğreticileriyle bir araya gelen İba, "Edirne trafiğinde daha çok kadın sürücü göreceğiz. Bizden de söz. Edirne'nin yollarını çiçek gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Nişancıpaşa Mahallesi'nde İlknur Çetik'in evine de misafir olan İba, ev sahibi ve misafirleriyle sohbet etti.
Edirnelilerin desteğiyle yürüdüklerini aktaran İba, "Kadınlarımızın, gençlerimizin, yaş almış büyüklerimizin, çocuklarımızın kısacası tüm Edirne'mizin destekleriyle yürüyoruz." dedi.
-İl Başkanı Tekin: "KAAN'la gururlandık"
Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin kurulmasında büyük emek verdiğini belirtti.
KAAN'ın ilk başarılı uçuşunu tebrik ettiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"Emeği geçen başta mühendisler ve devlet yetkilileri olmak üzere herkesi kutluyorum. Hem tasarımı ve hem de imalatıyla milli özelliğe sahip olan KAAN'ın ilk uçuşunu büyük bir heyecanla izledik. Böylelikle 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasına dahil olan Türkiye, stratejik anlamda önemli bir adım attı. Erbakan hocamızın, 'İman varsa imkan da vardır' sözü kulağımda çınlıyor."
- İYİ Parti'den Ciravoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, CHP Edirne Belediye Başkanı adaylığından çekilen ve hastanede tedavi gören Şükrü Ciravoğlu'nu ziyaret etti.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akalın ve Sedefçi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek Ciravoğlu'na ziyarette bulundu.
Akalın, Ciravoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini belirtti.
Sedefçi de Ciravoğlu'na Allah'tan şifa dilediğini ifade ederek, "Bu siyaset yapılacak bir ortam değil. Burada bir rahatsızlık söz konusu. Burada kimsenin siyaset yapmaması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ben bir dost ziyareti yaptım, bir kardeş ziyareti yaptım. Allah'tan sağlık diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.
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