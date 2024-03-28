Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde kahveleri ziyaret ederek, projelerini anlattı.
Edirne'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten İba, "Edirne için bir yola çıktık. Gecemizi gündüzümüze kattık. İl başkanlığım döneminde de Edirne'ye daha iyi bir hizmet getirmek için gayret ettim. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Edirne'ye hizmet etmek isteyen bir kardeşiniz olarak buradayım. İnşallah bu dönem kazanan Edirne olur." ifadelerini kullandı.
Kentin güzelleşmesi için her zaman destek olduklarını aktaran İba, alt yapıdan yollara, arıtma tesisinden Selimiye Meydan düzenlemesine ve Kent Ormanı rekreasyonuna kadar tüm projelere destek verdiklerini kaydetti.
Fatih Mahallesi'nde de ziyaretlerde bulunan İba, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İba, taksi duraklarını da ziyaret etti.
İba'nın ziyaretlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük yer aldı.
Edirne Adliyesini ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar dileyen İba, Trakya Gazeteciler Derneği, Edirne gazetesi, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) çalışanları, Edirne Cemevi Vakfı, Edirne Arama Kurtarma Derneği ve kentteki bazı şirketleri de ziyaret etti.
CHP adayı Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da seçim çalışmalarını sürdürdü.
Akın, Edirne Giyim Sanayi Genel Müdürü Sayhan Türkeş ve fabrika çalışanlarını ziyaret etti. Projelerini anlatan Akın, talep ve sorunları da dinledi.
Her zaman işçi ve emekçinin yanında olduklarını belirten Akın, "Edirne'mize katkı sunan, istihdam sağlayan firmalarımızla emekleriyle kentimize değer katan emekçilerimizle şehrimizin gücüne güç katmak için geliyoruz. Edirne'nin yarınları biz olacağız." dedi.
Ziyarette, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat da yer aldı.
İYİ Parti'nin çalışmaları
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin adayı Hamdi Sedefçi'ye destek istedi.
Akalın, partide düzenlenen toplantıda, Sedefçi'nin tecrübeli bir aday olduğunu ve göreve geldiğinde kentin sorunlarını çözeceğini belirtti.
Seçim çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini dile getiren Akalın, AK Parti'nin devlet, CHP'nin ise belediyenin desteğiyle seçim kampanyaları düzenlediğini ileri sürdü.
Akalın, Sedefçi'ye destek istedi.
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin de seçim kampanyası kurallarına uyduklarını belirterek, son gün seçim konvoyu yapmayacaklarını aktardı.
Sedefçi ise anketlere göre ilk sırada yer aldıklarını iddia etti. Belediye Başkanlığı döneminde söz verdiği her şeyi yaptığını aktaran Sedefçi, seçimlerde destek istedi.
Saadet Partisi adayı Karakütük
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, çalışmalarına devam ediyor.
Karakütük, esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor, projelerini anlatıyor.
Göreve geldiklerinde belediye yatırımlarının büyük bir kısmını prestij projelerine ayıracaklarını belirten Karakütük, ihtiyaç ve beklentilere cevap veren projeler hayata geçireceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Kaymakam Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli sahada aktif görevde olacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgür şekilde oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve yerel seçimlerin ilçeye yakışır şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ziyareti ve Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek mahalleleri önemsediklerini belirtti. Tekkeköy'de aday gösterilen Mustafa Candal ve Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan'a destek çağrısı yaptı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da programa katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu Başkanı Ali Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı. Zengin, ülkenin istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve büyüdüğünü belirterek, Milli İrade Platformu olarak Afyonkarahisar'da istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını ifade etti.
Niğde Belediyespor yönetimi, BAL 7. Grup'ta aldıkları seyircisiz maç cezasını haksız bulduklarını belirterek protesto etti. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi.
Hatay'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, güvenlik, seçim süreci ve oyların sayımı konularında alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda, il genelinde asayiş, güvenlik ve diğer alanlarda alınan önlemler ve atılması gereken adımlar görüşüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?